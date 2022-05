L’ombre – peut-elle porter une couleur ? Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Au premier regard, notre ombre semble d’apparence noire, marchant sous la lumière. Cette lumière se décompose en couleurs, couleurs qui peuvent colorer l’ombre.

Leitmotiv “lumière” pour Ludger Martens. Initié par Klaus Jürgen Fischer à la peinture lasurée, l’alkyde, où la transparence des couches permet de refléter la lumière dans sa valeur chromatique du fond du tableau.

Les objets lumière entre hier et aujourd’hui, face à face, avec ce temps à perdre, ce temps perdu, ce temps tant attendu. Ces assemblages sont des moments rares, les instants où vous vous rencontrez.



