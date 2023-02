LOMBRE + MAKJA LE CAMJI, 10 mars 2023, NIORT.

LOMBRE + MAKJA LE CAMJI. Un spectacle à la date du 2023-03-10 à 20:30 (2023-03-10 au ). Tarif : 11.8 à 11.8 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) Enfant du rap, c'est la sincérité de ≠Fauve qui déclencha chez lui l'envie d'aller plus loin. Lombre n'hésite pas à confronter son style empreint de fraîcheur à des mélodies percutantes. Une instrumentation corrosive pour englober ce flot de paroles singu lières. De tous ces ingrédients, il en sort une belle mixture. La noirceur saisissante de ses textes débouche sur une lueur et une note positive. Tout cela réuni fait de lui un authentique espoir du genre.MAKJA // Rock & Chanson MAKJA est à l'image des décors escarpés du maquis corse, dont il tire son nom de scène, un chanteur sensible et contrasté. Il possède le charisme d'un classique de la chanson tout en portant le souffle de son époque. C'est dans les années 90 qu'il griffonne ses premières phrases, pose ses premiers flows, porté par la fièvre de la scène rap dont il aime le côté sans filtre. Son sens de l'écriture s'affûte ensuite au contact des plus cabossés, des plus fragiles auprès desquels il encadre des ateliers d'écriture, dans les prisons, les hôpitaux ou auprès d'enfants et de personnes âgées. Si MAKJA vient à la chanson c'est par amour des mots mais aussi pour exprimer le trop-plein d'humain qui coule dans ses veines.

LE CAMJI NIORT

MAKJA est à l’image des décors escarpés du maquis corse, dont il tire son nom de scène, un chanteur sensible et contrasté. Il possède le charisme d’un classique de la chanson tout en portant le souffle de son époque. C’est dans les années 90 qu’il griffonne ses premières phrases, pose ses premiers flows, porté par la fièvre de la scène rap dont il aime le côté sans filtre. Son sens de l’écriture s’affûte ensuite au contact des plus cabossés, des plus fragiles auprès desquels il encadre des ateliers d’écriture, dans les prisons, les hôpitaux ou auprès d’enfants et de personnes âgées.

Si MAKJA vient à la chanson c’est par amour des mots mais aussi pour exprimer le trop-plein d’humain qui coule dans ses veines.

