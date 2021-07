Albi Albi Albi, Tarn Lombre – Festival Pause Guitare Sud de France 2021 Albi Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Lombre – Festival Pause Guitare Sud de France 2021 2021-07-07 – 2021-07-07 Place de l'Amitié entre les Peuples Le Grand Théâtre des Cordeliers

Albi Tarn Ils reviennent en 2021 pour fêter avec nous, la 25ème édition du festival du 06 au 18 juillet !

Angèle // Wejdene // Francis Cabrel // Alain Souchon // Christophe Maé //

Catherine Ringer // Philippe Katerine // Dionysos // Niska // Les Frangines dernière mise à jour : 2020-12-16 par

