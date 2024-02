Lombre en concert à L’Odyssée – Vendredi 15 mars L’Odyssée – Nouvelle Salle des Fêtes Balma, vendredi 15 mars 2024.

Lombre en concert à L’Odyssée – Vendredi 15 mars La Ville de Balma et l’association ABC MucO s’associent avec l’artiste Lombre dans la lutte contre la mucoviscidose Vendredi 15 mars, 20h30 L’Odyssée – Nouvelle Salle des Fêtes Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T22:30:00+01:00

Venez découvrir l’album « Ailleurs » de Lombre, une invitation au voyage intérieur, de rêves à concrétiser et de réalités à embellir.

Vente des places au Pôle culture du lundi au vendredi de 8h30 à 17h ou en ligne

Tarif unique : 20€

Pour écouter un des titres du dernier album de Lombre : https://www.youtube.com/watch?v=bMS0SNtg0Mw

L’Odyssée – Nouvelle Salle des Fêtes Place De La Libération, 31130 Balma Balma 31130 Domaine de Balma Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.abcmuco.com/lombre »}] [{« data »: {« author »: « LOMBRE », « cache_age »: 86400, « description »: « Lombre – « Qu’est-ce qu’on a fait » (clip officiel)nTitre extrait de l’album « Ailleurs » – Sortie le 12 mai 2023nLabel : Ulysse maison du2019artistes – ulysse.coopnDistribution : Sony music Francenn—nnFacebook : facebook.com/LombreHome/nInstagram : instagram.com/lombre_home/nSite officiel : lombre.fr/nTik-Tok : tiktok.com/@lombre_home/nn—nRu00e9alisu00e9 par Samuel Petitnn—nTexte : Lombre nComposition : Lu00e9o Bouloumiu00e9 nn—nPAROLES : nn[Intro]nEt si demain veut plus en u00eatre, que les fleurs arru00eatent de poussernQue la chaleur de la planu00e8te nous fait fondre un par unnQue restera-t-il de nos cu0153urs abimu00e9s ?nSu00fbrement des tonnes de regretsnLes odeurs du2019essence mu2019u00e9cu0153urent, le matin au ru00e9veilnComme lu2019impression de me noyer dans de lu2019eau de javu0435lnJu2019ai pas signu00e9 pour u00e7a moi, quand je suis venu au mondenn[Couplet 1]nTu pru00e9fu00e8ru0435s quoi, toi ?nFaire dynamiter tes ru00eaves ou les voir nau00eetre tranquillementnTu ferais quoi toi ?nSu2019il te restait une heure pour sauver ta vie et celle des gensnu00c7a te fout pas la honte toi ? de courir droit dans un murnDe vivre ta vie sans jamais te poser de questionsnQuu2019est-ce quu2019il te faudrait ? Pour que tu comprennes lu2019urgencenAvant que le drame arrive, avant que notre avenir su2019effondrenOn vit dans un film, ou00f9 le bonheur nu2019est quu2019illusoirenLa facette que tu renvoies est plus importante quu2019u00eatre toinComment on peut u00eatre si u00e9gou00efste, ne penser quu2019u00e0 soinQuand les signaux virent au rouge, que la planu00e8te se meurtnTu les vois pas les degru00e9s qui se rajoutentnLes glaciers qui fondent, la planu00e8te qui su2019u00e9touffenIl serait temps de nu00e9gocier avec notre destinnAvant quu2019il ne soit trop tard, car on peut les voir au loinnn[Pont]nCes u00e9pais nuages arrivent, ils viennent prendre racinenLe soleil bru00fble au lieu de brillernCe monde est anxiogu00e8ne, je le du00e9teste autant que je lu2019aimenQuu2019est-ce quu2019on a fait , pour en u00eatre lu00e0, quu2019est-ce quu2019on a faitnEst-ce quu2019on en viendra u00e0 disparau00eetre, u00e0 devenir poussiu00e8renQuand les hommes auront fini de se du00e9testernPour en u00eatre lu00e0, quu2019est-ce quu2019on a faitnn[Refrain]nCu2019est le vacarme et puis le silencenn[Couplet 2]nLe monde aura raison de nous, quand on su2019y attendra le moinsnQuand les vestiges de nos histoires seront enterru00e9snEst-ce quu2019apru00e8s tout u00e7a, il restera des traces de notre passagenOu rien de nous dans les paragesnQuu2019est-ce quu2019on a fait pour nu2019avoir aucune consciencenOn du00e9truit notre maison, u00e7a nu2019a pas vraiment de sensnEt on continue de faire la fu00eate, comme si tout allait biennQuotidien anxiogu00e8ne, je ru00eave de me barrer, de partir loinnCu2019est le vacarme, puis le silence, Les paradoxes qui su2019affrontentnConsommer le plus possible, pour jouir de lu2019accoutumancenPlus rien ne mu2019u00e9tonne, mais je garde de lu2019espoir noirnEn espu00e9rant quu2019on prenne conscience de lu2019u00e9tat du2019urgencenDe ma fenu00eatre je vois les gens changernComme si lu2019orage au loin se pru00e9paraitnComme si au fond tout le monde savaitnLes consu00e9quences de nos actes manquu00e9snPour en u00eatre lu00e0, quu2019est-ce quu2019on a faitnn[Refrain]nCu2019est le vacarme et puis le silencenn—« , « type »: « video », « title »: « Lombre – Qu’est ce qu’on a fait ? (clip officiel) – film version », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/bMS0SNtg0Mw/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=bMS0SNtg0Mw », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCPfxtW8_0lC60X2sl_xlLkw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=bMS0SNtg0Mw »}]

spectacle balma