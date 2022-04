L’ombre d’un mensonge Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

L’ombre d’un mensonge Cinéma Le Dunois Beaugency, 14 avril 2022, Beaugency. L’ombre d’un mensonge

Cinéma Le Dunois Beaugency, le jeudi 14 avril à 20:30

Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l’Île de Lewis, au nord de l’Ecosse. Une nuit, il est victime d’une attaque qui lui fait perdre la mémoire. De retour sur l’ile, il retrouve Millie, une femme de la communauté qui s’occupe de lui. Alors qu’il cherche à retrouver ses souvenirs, elle prétend qu’ils s’aimaient en secret avant son accident…

Tarif habituel

1h 39min / Drame , Romance De Bouli Lanners Par Bouli Lanners Avec Michelle Fairley , Bouli Lanners , Andrew Still Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T20:30:00 2022-04-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Cinéma Le Dunois Beaugency Adresse 11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency Ville Beaugency lieuville Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Departement Loiret

Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/

L’ombre d’un mensonge Cinéma Le Dunois Beaugency 2022-04-14 was last modified: by L’ombre d’un mensonge Cinéma Le Dunois Beaugency Cinéma Le Dunois Beaugency 14 avril 2022 Beaugency Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency

Beaugency Loiret