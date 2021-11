Cesson-Sévigné Le pont des arts Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine L’ombre due Le pont des arts Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

L'ombre due Le pont des arts, 22 février 2022, Cesson-Sévigné.

du mardi 22 février 2022 au samedi 23 avril 2022

Composée principalement de dessins gravés sur des supports multiples (du verre, de l’acrylique transparent ou bien des miroirs), cette exposition entend le dessin non seulement comme une forme figée mais, avant tout, comme un flux. Un souffle-mouvement qui relie l’espace, l’objet, la lumière et les ombres. « L’ombre dûe a toujours été là, il est à nous de choisir la manière de la faire exister et de lui accorder l’importance qu’elle mérite. Écouter ce que les ombres ont à nous dire est en même temps faire attention à tout ce qui reste indicible. Il s’agit d’une invitation à considérer le double méconnu des choses ; la face ignorée d’une existence qui serait labyrinthique par excellence. »

Gratuit

Carlos BERNAL BARRERA présente plusieurs oeuvres, issues de sa recherche expérimentale sur les ombres ou l’aspect « dérobé à la vue » des choses. Le pont des arts Parc de Bourgchevreuil 35510 Cesson sévigne Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine

