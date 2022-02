L’Ombre du Soufi Maison de quartier Rangueil, 18 mars 2022, Toulouse.

L’Ombre du Soufi

Maison de quartier Rangueil , le vendredi 18 mars à 18:00

Théâtre d’ombre ————— **Cie L’Ombrine et le Fantascope** À travers des contes soufi, la magie de la rencontre se crée et offre un éclairage sur l’amour, la tolérance, l’humilité et son contraire, la vanité ! La poésie, l’humour qui s’en dégagent, donnent une couleur unique à ces récits. Un voyage vers les autres et vers soimême où se mêlent les ombres, le théâtre et la musique. **Auteur** Henri Gougaud / **Mise en scène** Badradine Reguieg et Véronique Le Gaillard **Interprétation, musique** Badradine Reguieg / **Interprétation, ombres** Véronique Le Gaillard

Entrée libre dans la limite des places disponibles (sur réservation)

Culture

Maison de quartier Rangueil 19 Rue Claude Forbin, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



2022-03-18T18:00:00 2022-03-18T23:59:00