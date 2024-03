L’ombre du Ken – Spectacle L’Agora — médiathèque et centre social Metz, samedi 15 juin 2024.

L’ombre du Ken – Spectacle Yôko Higashi propose une performance théâtrale mêlant le travail du kenjutsu et le mouvement corporel basé sur la danse butô. Samedi 15 juin, 17h00 L’Agora — médiathèque et centre social Entrée libre

A travers une adaptation libre de la nouvelle de Yukio Mishima intitulée KEN, Yôko Higashi propose une performance théâtrale mêlant le travail du kenjutsu et le mouvement corporel basé sur la danse butô.

L’Agora — médiathèque et centre social 4 rue Théodore de Gargan, 57050 Metz Metz 57045 Devant-les-Ponts Moselle Grand Est 03 87 55 83 00 https://agora.metz.fr/ Inauguré en octobre 2018, l’Agora est un équipement inédit et novateur à Metz et en France, dessiné par le cabinet Ropa-Architecture. Il regroupe une médiathèque (réseau des bibliothèques-médiathèques), un centre social (animé par l’Association culturelle et sociale Agora – ACS Agora) et un espace numérique, l’Agora développe de grandes missions culturelles et sociales. Mettis ligne A, station René Cassin.

©Sayori Izawa