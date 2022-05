L’Ombre de la bête · Janick Martin Trio Le 360 Paris Music Factory, 1 juin 2022, Paris.

L’Ombre de la bête · Janick Martin Trio

Le 360 Paris Music Factory, le mercredi 1 juin à 20:00

– L’Ombre de la bête · Musiques animales de tradition digitale DISTRIBUTION François Robin · veuzes (cornemuse), duduk, mizmar, violons Mathias Delplanque · dispositif électro-acoustique Avec L’Ombre de la Bête, François Robin et Mathias Delplanque aux machines proposent un concert immersif s’appuyant sur l’expérimentation électroacoustique autour des sons organiques de la veuze et l’appropriation libre de l’ambiance musicale du jeu vidéo culte Shadow of the beast. Une épopée sauvage flirtant entre krautrock, musiques minimalistes, drone et musiques traditionnelles. – Janick Martin Trio · Transe populaire / Folklore imaginaire / Jazz DISTRIBUTION Janick Martin · accordéon diatonique Julien Tual · guitares électriques Simon Latouche · trombone Son · Ronan Fouquet Dans ce concert, Janick fait le lien avec son approche musicale marquées par le goût de la danse, du rythme, de la transe, les motifs répétitifs et la puissance de la mélodie, du thème très présent dans les musiques traditionnelles. Avec sa musicalité, sa virtuosité, sa créativité qui en font l’un des accordéonistes diatoniques les plus innovants en Europe, Janick Martin inscrit ce projet dans une mouvance artistique proche du jazz développant sens de la mélodie, de l’improvisation. Janick conjugue aspirations et inspirations personnelles à travers ce nouveau trio à l’instrumentation atypique avec deux musiciens férus de Jazz : Julien Tual à la guitare électrique et Simon Latouche au trombone. Accordéoniste à l’origine des formations Hamon Martin (duo et quintet), compagnon de route du violoniste Jacky Molard au sein de son quartet depuis 2005, Janick Martin navigue depuis plus de 25 ans entre fest noz et concert. Une musique au relief contrasté et intimement sauvage.

L’Ombre de la bête · Janick Martin Trio

Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-01T20:00:00 2022-06-01T22:00:00