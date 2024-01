LOMAN en concert projet Musiques Actuelles au Lycée Z.A. l’Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, jeudi 28 mars 2024.

LOMAN en concert projet Musiques Actuelles au Lycée Z.A. l’Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

« Quelles langues pour quelle musique ? »

L’association JM France Bourgogne-Franche-Comté en collaboration avec la Région académique, la DRAAF et 12 salles de concert de la région, et avec le soutien du Conseil régional et de la DRAC, développent une école du spectateur et offrent une expérience musicale forte aux lycéens et apprentis par le biais du dispositif Musiques Actuelles au Lycée.

Concert de restitution à la salle Echo System EUR.

Z.A. l’Ecu Salle Echo System

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté contact@echosystem70.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28

fin : 2024-03-28



L’événement LOMAN en concert projet Musiques Actuelles au Lycée Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2024-01-25 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE