MIREILLE MATHIEU L’OLYMPIA Paris, vendredi 24 octobre 2025.

**** Les concerts ont lieu en octobre 2025 ****En 1965, au Jeu de la Chance, célèbre télé crochet, le public découvre et plébiscite Mireille Mathieu, s’en suit une ascension fulgurante et Mireille devient une icône incontournable de la chanson française.Avec 200 millions de disques vendus dans le monde, Mireille fête en chansons ses 60 ans d’une vie d’amour avec le public Un véritable conte de fée pour une carrière et une voix uniques.

Tarif : 49.00 – 130.00 euros.

Début : 2025-10-24 à 20:30

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75