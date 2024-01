TAVAGNA L’OLYMPIA Paris, samedi 27 septembre 2025.

Le groupe Tavagna, du nom de la micro-région, la pieve di Tavagna , dont sont originaires ses membres, existe depuis plus de quarante ans. Être ensemble, passionnément. Faire éclore les jeunes pousses sur les vieux troncs immémoriaux. Que la Corse toute entière retentisse, de village en village, des échos de la vie, des échos de la générosité, de l’ouverture aux autres sans jamais se lasser. C’est ce à quoi Tavagna s’attache. Le groupe chemine à travers les différents univers artistiques et musicaux que l’on dit cloisonnés avec une ouverture d’esprit qui lui permet bien des innovations, bien des créations. Une formation, qui outre l’éclectisme d’un répertoire fait de « paghjelli »traditionnelles, de chants sacrés et d’adaptations personnelles, témoigne de passionnants partis pris innovants. Sur les lèvres, toujours, un chant offert à tous.

Tarif : 35.00 – 55.00 euros.

Début : 2025-09-27 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75