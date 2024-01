KALASH L’OLYMPIA Paris, jeudi 20 mars 2025.

Le nombre de place est limité à 8 par commande.Mwaka boss est de retour à Paris !KALASH revient avec le FULL JOY TOUR : trois concerts uniques qui retraceront les dates en métropole les plus marquantes de sa carrière. Empreint d’une nouvelle vision et désormais signé chez Live Nation, l’artiste suivi par plus de 4 millions de personnes et cumulant plus d’1 milliard de vues sur Youtube se produira pour un concert exceptionnel, le jeudi 15 mars à l’Olympia.

Tarif : 44.40 – 69.70 euros.

Début : 2025-03-20 à 20:00

Réservez votre billet ici

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75