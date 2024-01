NACH L’OLYMPIA Paris, 18 mars 2025, Paris.

Le jour de ses huit ans, sa grand-mère lui a offert un beau cahier rouge et un stylo plume. C’est le début de sa vocation : écrire…des poèmes, des textes, des histoires. Un peu plus tard, elle en fait des chansons.Aujourd’hui, ses chansons sont devenues des albums. Trois albums : le premier éponyme, « Nach », est une explosion pop de couleurs, le second « L’Aventure » une ode à la transmission féminine et le troisième l’album « Piano-voix » un voyage tout en sobriété et en émotion.Nach revient avec un nouvel album, « Peau Neuve », son disque le plus personnel et le plus audacieux qui verra le jour à l’automne 2023.Après une année d’écriture et de composition seule dans les montagnes Drômoise, Cévénoles puis Marocaines, Nach décide d’arranger, de réaliser et de produire ce nouvel opus. Un rêve de toujours qu’elle réalise enfin.Désormais Nach est au début d’une toute nouvelle histoire, d’une toute nouvelle naissance …Et tout ça grâce à un petit cahier rouge. ».Peau Neuve, c’est ce nouvel album composé par monts et par voix. Un tête-à-tête artisanal, à tâtons, fait main, corps et âme.Peau Neuve. Ni un retour, ni un détour : une avancée. Vers la sérénité. Vers la sincérité. Vers ce qui demeure lorsque l’on ne redoute plus de se mettre à nu.

Tarif : 30.00 – 57.00 euros.

Début : 2025-03-18 à 20:00

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75