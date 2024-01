YAME L’OLYMPIA Paris, jeudi 6 février 2025.

Yamê est un artiste franco-camerounais né d’un père musicien et d’une mère informaticienne, deux passions dont il a hérité et qui rythment sa vie. 100% autodidacte, il lance sa carrière solo en mars 2020 après avoir débuté en tant que claviériste et chanteur dans les Jams Parisiennes. Sa musique est un équilibre subtil et précis entre l’univers groovy/jazzy et la versatilité moderne des scènes françaises et africaines actuelles.Sur scène, l’aura de l’artiste, issue de sa voix singulière et puissante mais aussi de son flegme et de son aisance indéniable, confère à sa musique, comme à sa prestation, une véritable identité organique.Après avoir été mis en avant sur les réseaux sociaux avec son titre Call of Valhalla et soutenu par le producteur américain Timbaland ou encore Stromae dont il fera les premières parties en 2023, il présente sur Colors son titre Bécane . Le 13 octobre il sort son projet Elowi sur lequel ces deux titres sont présents.Après une date aux Etoiles à Paris sold-out, Yamê sera de retour sur scène au Trianon le 22 février 2024 (déjà complet) et à l’Olympia le 6 février 2025.

Tarif : 41.00 – 51.00 euros.

Début : 2025-02-06 à 20:00

Réservez votre billet ici

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75