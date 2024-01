CAMILLE L’OLYMPIA Paris, 10 décembre 2024, Paris.

Entre la terre et le ciel, il y a Camille. Un monde de son parcouru depuis plus de vingt ans comme un rituel aux pieds nus, un vaste continent poétique habité par une voix qui caracole, ivre de cristal et de joie, par delà les codes de la chanson. Une vie de musique et de création.Retrouvez Camille en concert le 10 décembre 2024 à L’Olympia pour découvrir son sixième et nouvel album !

Tarif : 34.00 – 59.00 euros.

Début : 2024-12-10 à 20:00

Réservez votre billet ici

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75