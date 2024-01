BONNIE BANANE L’OLYMPIA Paris, dimanche 1 décembre 2024.

Depuis son premier single “Muscles” sorti en 2012, jusqu’a` « Sexy Planet » son premier album sorti en novembre 2020, en passant par de multiples featurings (Myth Syzer, Chassol, Jazzy Bazz, Flavien Berger…), Bonnie Banane chante ses propres textes, espie`gle, absurde et sensuelle dans sa de´rision.Forme´e aux arts dramatiques, elle apporte une the´a^tralite´ a` un genre sans cesse questionne´ dans sa le´gitimite´ et souvent orphelin: le R&B franc¸ais. Elle affuble chacun de ses morceaux d’une tension singulie`re, entre le surre´alisme de Brigitte Fontaine et la fie`vre de D’Angelo.Apre`s le succe`s de son album, Bonnie Banane s’aventure sur la sce`ne Jungle le temps d’un EP 3 titres intitule´ “S.O.S” et produit par Ponko & Prinzly. Cet EP est ne´ d’une expe´rimentation en sortie de confinement. L’envie de chanter en franc¸ais sur une musique presque toujours entendue en anglais. En gardant constamment en te^te de vouloir faire danser.En 2022, Bonnie Banane fe^te les 10 ans de son projet. A` l’occasion, elle sort un double vinyle avec une se´lection de quelques morceaux les plus emble´matiques de l’artiste de ses de´buts a` aujourd’hui, dont certains presse´s pour la premie`re (et dernie`re) fois en vinyle.

Tarif : 35.00 – 49.00 euros.

Début : 2024-12-01 à 20:00

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75