UB40 L’OLYMPIA Paris, samedi 30 novembre 2024.

Les stars britanniques du reggae UB40 seront de retour à Paris en 2024, le 30 novembre à l’Olympia. Ce groupe d’amis de Birmingham a transcendé ses origines ouvrières pour devenir le groupe de reggae le plus populaire au monde, vendant plus de 100 millions de disques et passant plus de 11 ans dans les classements d’albums britanniques. Ne ratez pas cette date exceptionnelle !

Tarif : 59.80 – 89.50 euros.

Début : 2024-11-30 à 20:00

Réservez votre billet ici

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75