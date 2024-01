Concert L’ENTOURLOOP à L’Olympia L’Olympia Paris Catégorie d’Évènement: Paris Concert L’ENTOURLOOP à L’Olympia L’Olympia Paris, 16 novembre 2024, Paris. Concert L’ENTOURLOOP à L’Olympia Samedi 16 novembre 2024, 20h00 L’Olympia Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-11-16T20:00:00+01:00 – 2024-11-16T23:59:00+01:00

Fin : 2024-11-16T20:00:00+01:00 – 2024-11-16T23:59:00+01:00 L’ENTOURLOOP

Concert

Samedi 16 Novembre 2024 – 20h00

L’Olympia 75009 PARIS

Organisateur : Olympia.

Catégorie 1 : assis, numéroté

Catégorie 2 : Orchestre debout (placement libre) L’Entourloop – L’Olympia

Paris – 16.11.2024 Pour sa seule et unique date en France de 2024 L’Entourloop investie la mythique salle de L’Olympia.

Le collectif prépare un show unique avec une myriade d’invités exceptionnels !

L'Olympia 28 Bd des Capucines Paris 75009 Quartier de la Chaussée-d'Antin Île-de-France

