COLLECTIF METISSE L’OLYMPIA Paris, 31 octobre 2024, Paris.

15 ANS de FETE, 15 ANS DE TUBES, 15 ANS DE BONHEUR…COLLECTIF METISSE les numéros 1 de la FIESTA en FRANCEEn mode PUISSANCE 15 le concert ANNIVERSAIRE à L’OLYMPIALa salle Mythique parisienne va accueillir la plus grosse FETE de l’Année !Le Réveillon avant le Réveillon !Alors n’hésitez à venir déguisé et surtout à venir faire le plein de joie, bonne humeur et partage …Rendez-vous le 31 OCTOBRE 2024 Avec le COLLECTIF METISSEA L’OLYMPIA de PARIS

Tarif : 25.00 – 38.00 euros.

Début : 2024-10-31 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75