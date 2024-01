YUSTON XIII L’OLYMPIA Paris, 4 octobre 2024, Paris.

Yuston XIII est un artiste qui a transforme´ la musique en une fene^tre sur son a^me. Il a commence´ a` cre´er dans l’intimite´ de sa chambre d’adolescent, en regardant des vide´os sur YouTube pour apprendre les techniques de composition, d’enregistrement et de mixage. Pour lui, la musique est un journal intime, une fac¸on de s’exprimer et de partager ses sentiments les plus profonds avec le monde.Apre`s avoir e´tudie´ l’inge´nierie a` Lyon, Yuston XIII de´cide de poursuivre sa passion pour la musique en laissant derrie`re lui une carrie`re prometteuse. Il consacre alors une anne´e entie`re a` perfectionner son art, enferme´ chez lui pour affiner ses compositions, ses e´crits et ses visuels. Le re´sultat est un univers riche, myste´rieux, qui met en avant la voix envou^tante de l’artiste.Yuston XIII sort ensuite son premier single « Fanto^me » en de´cembre 2021 qui rencontre un immense succe`s. L’artiste captive son public et suscite l’engouement de ses fans sur les re´seaux sociaux, atteignant rapidement le million d’e´coutes sur les plateformes de streaming de`s ses premiers titres. Cette popularite´ croissante est confirme´e par son premier concert en te^te d’affiche a` La Boule Noire qui affiche complet en seulement 24h.En fe´vrier 2023, il sort son premier EP, « Origine », un recueil de 7 titres introspectifs qui nous plonge dans une histoire qui pourrait e^tre la no^tre. L’artiste s’attache a` de´peindre son univers image´ a` travers une e´criture poe´tique qui me^le habilement rap et chant. Ses mots nous emme`nent vers des paysages inconnus, ou` la noirceur co^toie la lumie`re pour nous offrir un voyage musical unique.

