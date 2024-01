TIF L’OLYMPIA Paris, jeudi 26 septembre 2024.

TIF alias Toufik donne vie à sa crainte d’un exil égoïste sur une musique emprise de sonorités chaâbi et un rap imprégné de nostalgie. Sa proposition scénique, en live Band, ouvre la voie à quelque chose de rare, de vivant , de bouleversant . On vient danser, rêver et partager les bribes d’une Algérie vibrante.

Tarif : 39.00 – 49.00 euros.

Début : 2024-09-26 à 20:00

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75