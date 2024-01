ISHA ET LIMSA D’AULNAY – 573304 L’OLYMPIA Paris, vendredi 6 septembre 2024.

Tous deux rappeurs depuis de nombreuses années, Isha et Limsa d’Aulnay ont a leur actif de belles carrières solos. S’ils se Isha, l’un des rappeurs les plus influents de la sce`ne belge, revient en force en 2022 avec un premier album et une grande tourne´e en France, en Belgique et en Suisse.Apre`s le succe`s de son triptyque « La Vie Augmente » et de l’EP au titre e´quivoque FAITES PAS CHIER J’PREPARE UN ALBUM », il nous offre dans Labrador Bleu une immersion dans un chemin de vie marque´ par la violence, l’amour et la re´demption, entre ombre et lumie`re. Un parcours qui n’est pas ne´cessairement le sien mais qui est le parcours difficile de gens qui lui ressemblent, pre´cise-t-il.Originaire d’Aulnay-Sous-Bois, comme son blase l’indique assez bien, Limsa fait ses premiers pas dans le rap a` 17 ans en apparaissant notamment sur la compilation « Brigade des mineurs » du label Karismatik en 2007.Apre`s « Logique Part 1 » sorti au printemps dernier, il vous pre´sente aujourd’hui « Logique Part 2 », 5 titres avec notamment « C¸a m’arrange » avec Jeanjass et « Starting block » avec Isha.En décembre dernier, Isha et Limsa d’Aulnay s’associent sur un projet commun de qualié : Bitume Caviar Vol.01 !

Tarif : 30.00 – 36.00 euros.

Début : 2024-09-06 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75