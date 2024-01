LE POINT VIRGULE FAIT L’OLYMPIA L’OLYMPIA Paris, mercredi 19 juin 2024.

15ème édition ! Est-il encore nécessaire de vous dire à quel point nous sommes excités à l’idée de vous présenter ce gala devenu incontournable ? Pour la 15ème fois, la plus petite des grandes salles parisiennes investit la salle mythique de l’Olympia avec toujours le même plaisir de vous livrer notre meilleure sélection des humoristes, les plus drôles de leur génération. A chaque édition, vous répondez présents et vous nous faites confiance, pour cela un grand merci !Plus de 40 ans que Le Point Virgule révèle les futurs grands noms de l’humour… Préparez vos zygomatiques, ils seront soumis à rude épreuve lors d’une soirée inoubliable !Et vous pourrez dire : « J’y étais ! »

Tarif : 26.00 – 60.00 euros.

Début : 2024-06-19 à 20:00

Réservez votre billet ici

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75