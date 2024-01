GHINZU L’OLYMPIA Paris, jeudi 13 juin 2024.

Le nombre de place est limité à 4 par commande.GHINZU · DE RETOUR POUR LE 20ème ANNIVERSAIRE DE « BLOW » le 13 JUIN 2024 !GHINZU fait son grand retour et célèbre les 20 ans de son album BLOW dans la salle mythique de l’Olympia pour un concert qui s’annonce déjà comme une sensation rock incontournable.L’annonce a fait du bruit en Belgique. Les tickets pour l’Ancienne Belgique et d’autres salles se sont envolés en quelques minutes. Tous affichent “complet”. Le groupe comme à son habitude surprend, réactive les foules et s’invite à l’Olympia pour un set iconique.Ghinzu s’est toujours distingué par son style unique et énergique, offrant des concerts d’une intensité incroyable, emmenés par le charisme de son chanteur, John Stargasm, et ses musiciens tonitruants. Blow est une fusion captivante de rock alternatif, de new wave et d’électro, célébrée pour sa créativité et son originalité. Les chansons de cet album sont portées par des mélodies puissantes et des paroles évocatrices.Parmi les titres les plus mémorables, on trouve notamment Dragster Wave et Do You Read Me? . Blow demeure un disque “référence” pour les amateurs de musique rock alternative et continue d’inspirer de nouvelles générations d’artistes.

Tarif : 44.00 – 55.00 euros.

Début : 2024-06-13 à 20:00

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75