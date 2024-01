CHRISTOPHE WILLEM L’OLYMPIA Paris, jeudi 30 mai 2024.

Après deux dates parisiennes à guichets fermés, Christophe Willem est de retour avec concert évènement à l’Olympia le 30 mai 2024 !Cette tournée, c’est l’occasion pour l’artiste de donner vie à Panorama, son dernier album acclamé par les médias et le public, mais également de rejouer ses plus grands titres ! C’est aussi une invitation à le redécouvrir sous toutes ses facettes, sans aucun filtre. Entourés de ses musiciens et d’une scénographie intimiste, c’est avec toute l’énergie qu’on lui connait que Christophe Willem vous donne rendez-vous pour une grande et belle fête dans ce lieu emblématique de la capitale !

Tarif : 49.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-05-30 à 20:00

Réservez votre billet ici

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75