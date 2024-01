HIBA TAWAJI L’OLYMPIA Paris, 29 mai 2024, Paris.

Pour la première fois de sa carrière et après avoir chanté sur les scènes les plus prestigieuses du monde, Hiba Tawaji sera enfin à Paris pour un concert unique à l’Olympia le 29 Mai 2024. Véritable star des pays arabes, son catalogue compte 5 albums studio dont un album de Noël, tous produits par le grand producteur et compositeur libanais Oussama Rahbani ainsi que des collaborations avec divers artistes internationaux tels que Pentatonix, Luis Fonsi, Ibrahim Maalouf, Matthieu Chedid et un concert mémorable en duo avec l’immense Andrea Bocelli.Lors de ce concert, ou de nombreuses surprises sont attendues sur scène, Hiba Tawaji nous invitera à redécouvrir les succès les plus attendus de son répertoire, mais aussi les chansons de son tout dernier album. Et c’est le producteur Oussama Rahbani en personne qui sera à ses côtés pour la direction musicale de ce concert événement.Si elle est considérée comme l’une des plus grandes voix de sa génération et a marqué l’histoire en devenant en 2017 la toute première chanteuse à se produire en concert en Arabie saoudite, Hiba Tawaji s’est faite remarquer aussi en France en interprétant le rôle d’Esmeralda dans la comédie musicale mythique Notre Dame de Paris.

Tarif : 45.00 – 115.00 euros.

Début : 2024-05-29 à 20:00

Réservez votre billet ici

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75