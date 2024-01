BRUCE DICKINSON L’OLYMPIA Paris, dimanche 26 mai 2024.

Considéré comme l’une des voix les plus reconnaissables et une des meilleures du heavy metal, c’est aussi le chanteur d’Iron Maiden : Bruce Dickinson sera en concert dimanche 26 mai 2024 à l’Olympia à Paris, où il défendra The Mandrake Project, son tout nouvel album à paraître l’année prochaine !Connu dans la sphère heavy metal comme une des plus reconnaissables et meilleures voix du style, Bruce Dickinson s’est fait un nom en devenant le chanteur d’Iron Maiden, qu’il a intégré en 1981 et avec qui il a vendu plus de 100 millions d’albums. Véritable touche à tout, Bruce est également écrivain, pilote de ligne, animateur radio, homme d’affaires, scénariste, brasseur de bière sans oublier une carrière solo menée d’une main de maître.Le Britannique sort son premier album Tattooed Millionaire en 1990, suivi quatre ans plus tard de Balls to Picasso. C’est sur ce second disque que Bruce commence sa collaboration avec le guitariste Roy Z, qui malgré un hiatus le temps d’un album, sera présent sur les 3 suivants : Accident of Birth en 1997, The Chemical Wedding en 1998 et Tyranny Of Souls en 2005. Sa carrière solo prend un tournant lorsqu’avec la sortie du 3e opus Skunkworks en 1996, sa tournée l’emmène en Bosnie, pays en pleine guerre. Un documentaire intitulé Scream For Me Sarajevo est enregistré, et sera récompensé deux ans plus tard. En 2019, Il se verra attribuer la citoyenneté d’honneur en remerciement du soutien qu’il a apporté aux habitants de la capitale bosnienne pendant le siège des années 1990. En parallèle de son aventure avec Iron Maiden, Bruce mène plusieurs projets comme l’écriture de sa biographie What Does This Button Do en 2017 et de partir en tournée mondiale avec ‘An Evening With Bruce Dickinson’. Il y a peu de temps, Bruce a annoncé son 7e opus The Mandrake Project, supporté par un premier single intitulé Afterglow of Ragnarok, disponible le 1er décembre ! Un retour que tous les fans attendaient depuis 2005 et la sortie de Tyranny Of Souls…. L’artiste déclare d’ailleurs : « Cet album a été un voyage très personnel pour moi et j’en suis extrêmement fier. Roy Z et moi-même l’avons planifié, écrit et enregistré pendant des années et j’ai vraiment hâte que les gens puissent enfin le découvrir. J’ai d’autant plus hâte d’être de retour sur les routes avec un groupe exceptionnel. On va jouer le plus de concerts possibles, dans toutes les villes possibles pour que tout le monde puisse venir. »

Tarif : 47.70 – 73.00 euros.

Début : 2024-05-26 à 20:00

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75