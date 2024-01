CABALLERO & JEANJASS L’OLYMPIA Paris Catégorie d’Évènement: Paris CABALLERO & JEANJASS L’OLYMPIA Paris, 23 mai 2024, Paris. Caballero & JeanJass se produiront le 23 mai 2024 pour un concert exclusif à l’Olympia. Ils présenteront pour la première fois en live « ZushiBoyz » : un projet en plusieurs volets (uniquement disponible en vinyles limités) sur lequel on retrouve les deux rappeurs et leurs invités sur des prods boom bap.

Tarif : 39.00 – 42.00 euros.

Début : 2024-05-23 à 20:00 Réservez votre billet ici L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75009 Lieu L'OLYMPIA Adresse 28, BVD DES CAPUCINES Ville Paris Departement 75 Lieu Ville L'OLYMPIA Paris Latitude 48.869986 Longitude 2.328411 latitude longitude 48.869986;2.328411

