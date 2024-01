ENRICO MACIAS L’OLYMPIA Paris, samedi 18 mai 2024.

Encore un tour pour Enrico Macias à l’Olympia ! Parce qu’Enrico est un homme méditerranéen ses chansons rassemblent et s’offrent comme un message d’espoir et de tolérance.Par sa voix chaleureuse et sa poésie, il réunit les générations et nous donne en cadeau son sourire légendaire et solaire. 60 ans après le premier Olympia d’Enrico Macias, rendez-vous les 18 & 19 mai 2024 pour deux soirs de fête comme seul Enrico en a le secret !

Tarif : 50.00 – 90.00 euros.

Début : 2024-05-18 à 20:30

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75