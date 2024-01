DABEULL LIVE BAND L’OLYMPIA Paris, dimanche 7 avril 2024.

Dabeull est reconnu internationalement comme le porteur de flambeau de la funk. Il a su remettre au goût du jour un son authentique, chaleureux et entièrement produit avec des synthétiseurs d’époque. Sa vision originale et son humour décalé lui permettent de toucher un public toujours plus large.Il revient avec son live band pour une tournée européenne de cinq dates magiques: Amsterdam, Berlin, Lausanne, Paris et Londres! Avec ses dix musiciens et ses vieux synthés, Dabeull vous propose une expérience spatio-temporelle unique : un aller simple vers les années 70/80s, l’âge d’or de cette grande musique.

Tarif : 39.00 – 62.00 euros.

Début : 2024-04-07 à 20:00

Réservez votre billet ici

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75