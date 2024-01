TRINIX L’OLYMPIA Paris, samedi 23 mars 2024.

Véritables «Bedroom Producers », les Trinix sont un duo de DJ/Producteurs qui nous livrent une musique électronique dynamique et aérienne. Étoiles montantes du net, ils cumulent plus de 5 millions d’abonnés grâce à leurs vidéos mêlant musique et lifestyle, ré-interprétation d’acapellas tirés des quatre coins du monde. Le duo incarne cette nouvelle génération de la musique électronique, pour qui la musique n’a pas de frontière, ni de format. Ils bousculent ainsi les codes en associant les sonorités des musiques du monde et celles de leurs laptops. Ils cumulent déjà plus de 600 millions d’écoutes sur toutes les plateformes, et collaborent avec les plus grands : Fergie, Lost Frequencies, Armin van Buuren… Leur formule live reflète cette diversité, et prouve leur immense capacité à entertainer et faire danser une foule, qu’elle soit composée d’amateurs d’électro ou d’un public plus familial. Après une tournée complète en novembre 2022, le groupe se produira à l’Olympia le 23 Mars 2024.

Tarif : 30.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:00

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75