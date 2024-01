ROISIN MURPHY L’OLYMPIA Paris, jeudi 21 mars 2024.

Róisín Murphy est une force pionnière de la pop électronique. Avec une carrière qui s’étend sur trois décennies, elle n’hésite pas à repousser les limites et à captiver le public avec sa vision artistique unique. S’inspirant de ses premières années dans la ville irlandaise d’Arklow et s’immergeant dans les clubs animés de Manchester et de Sheffield, la discographie de Róisín Murphy est un mélange hypnotique de sons et de genres divers. De ses débuts au sein de Moloko, connu pour le tube Sing It Back , à ses albums solo acclamés par la critique, comme Róisín Machine , Murphy ne cesse de surprendre et de ravir les auditeurs. Désormais signée chez Ninja Tune, Róisín a collaboré avec DJ Koze sur son dernier album Hit Parade . Avec des titres remarquables comme CooCool et The Universe , l’album invite les auditeurs à explorer un disque hyper moderne qui mêle disco, soul, house et techno. Murphy continue de surfer sur ses propres vagues musicales avec aplomb, comme elle l’a fait tout au long de sa carrière. Sur scène, elle est réputée pour sa présence énigmatique et sa garde-robe spectaculaire. Après un DJ set survolté pour Boiler Room Paris, Róisín Murphy revient en France pour la première fois en live depuis 2015, rendez-vous le 21 mars 2024 pour une performance électrisante à l’Olympia !Le nombre de place est limité à 8 par commande.

Tarif : 45.50 – 73.00 euros.

Début : 2024-03-21 à 20:00

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75