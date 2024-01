LP L’OLYMPIA Paris, samedi 16 mars 2024.

Avec des voix puissantes, une attitude qui bouscule les genres et une plume acérée qui distille des sentiments puissants dans des accroches pop fulgurantes, LP est devenu l’un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus appréciés à l’international de sa génération. Ayant accédé à la célébrité avec Lost On You en 2017, une ballade folk pénétrante qui a atteint la première place dans 18 pays, l’artiste basé à Los Angeles a captivé un public de plus de 25,7 millions d’auditeurs/téléspectateurs mensuels qui remplissent leurs concerts transcendants à guichets fermés dans le monde entier, dans plus de 150 villes, de 3 000 à 20 000 billets. Le catalogue inégalé de LP a accumulé plus de 3 milliards de streams dans le monde, rempli d’hymnes universels d’amour transformateur et de découverte de soi, capturant la complexité de l’expérience humaine à travers leurs yeux. L’écriture de chansons est un moyen pour moi d’aller au centre de mon propre monde , explique LP, et de trouver l’originalité dont j’avais besoin pour m’épanouir .LP a affiné son propre style en étudiant les plus grands, de Freddie Mercury et Jeff Buckley à Aretha Franklin, Joni Mitchell et Roy Orbison. Ils ont émergé au début des années 2000 avec leur premier album audacieux, Heart-Shaped Scar, teinté de blues rock, et Suburban Sprawl & Alcohol, sorti en 2004, qui leur a valu deux contrats avec de grandes maisons de disques qui n’ont pas produit d’albums. Pourtant, grâce à leurs talents d’interprètes, LP a rapidement décroché un contrat d’édition qui leur a permis d’apprendre à écrire des chansons aux côtés de légendes qui avaient déjà obtenu des succès qui leur ont rapporté 50 millions de dollars, c’est sûr , s’amuse LP. J’étais assis aux pieds de ces géants. Après avoir percé avec le tube de Rihanna Cheers (Drink to That) en 2011, ils ont également écrit des chansons pour Cher, les Backstreet Boys, Céline Dion et Christina Aguilera. Le nombre de place est limité à 8 par commande.

Tarif : 45.50 – 62.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:00

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75