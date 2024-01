MOTHER MOTHER L’OLYMPIA Paris, jeudi 14 mars 2024.

Le nombre de place est limité à 8 par acheteur.1ère partie : UPSAHLComposé de Ryan Guldemond (chant, guitare), Molly Guldemond (chant, clavier), Jasmin Parkin (chant, clavier), Ali Siadat (batterie) et Mike Young (basse), Mother Mother est surtout connu pour sa profonde connexion avec ses fans, et pour l’énergie qu’ils insufflent à leurs concerts, quelle que soit la scène. Chantant sur les thèmes de l’aliénation et l’énorme désir d’acceptation de soi et de la société, la mission du groupe est d’être un foyer pour les âmes qui ont le sentiment de ne pas être à leur place.Mother Mother a récemment été catapulté dans une nouvelle stratosphère de succès universel après la sortie de leur album studio INSIDE, acclamé par la critique. La suite explosive d’ »Hayloft », « Hayloft II », a touché les fans du monde entier et est maintenant certifié or aux États-Unis et presque platine au Canada, leur pays d’origine. Une série de succès radiophoniques n°1 au Canada, 6 milliards de streams dans le monde, et de multiples classements dans le Billboard confirment leur nouveau succès mondial.Le quintette a passé la majeure partie de l’année dernière à tourner dans le monde entier, jouant à des théâtres et des stades complets, en plus de multiples tournées à guichets fermés en Europe, au Royaume-Uni, au Canada, Australie, aux Etats-Unis ainsi qu’à des festivals dont le Reading Leeds, Lollapalooza en Argentine, au Brésil, au Chili et à Berlin, Corona Capital au Mexique, Pukkelpop en Belgique, au Frequency Festival en Autriche, à Lowlands aux Pays-Bas et plus encore.

Tarif : 40.00 – 49.90 euros.

Début : 2024-03-14 à 20:00

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75