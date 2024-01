LALA &CE L’OLYMPIA Paris, 13 mars 2024, Paris.

Fini le temps des rêves différés, des ambitions remises à plus tard, des égards accordés aux opinions d’autrui. Plus de place pour les interrogations, la quête de légitimité et les appréhensions. Avec « No More Time », son nouveau single, Lala &ce nous dévoile un univers aux tonalités sombres et dystopiques et exprime, avec conviction, qu’il n’y a plus de temps à perdre.Un nouvel album qui se profile, un nouveau live, Lala est de retour.

Tarif : 35.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-03-13 à 20:00

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75