TSEW THE KID L’OLYMPIA Paris, 9 mars 2024, Paris.

Plus déterminé que jamais, le jeune Tsew The Kid (27 ans, plus de 360M de streams, plusieurs certifications et un Olympia complet à son actif) dévoile son deuxième album On finira peut-être heureux . Ici le chanteur d’origine malgache associe les codes du rap à des mélodies pop puissantes et des textes touchants et personnels. Une sorte de quête du bonheur pour laquelle il vous donne rendez-vous le 09 mars 2024 à L’Olympia !

Tarif : 35.00 – 42.00 euros.

Début : 2024-03-09 à 20:00

Réservez votre billet ici

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75