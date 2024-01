AIR L’OLYMPIA Paris, 7 mars 2024, Paris.

MOON SAFARI – 25ème anniversaireDeux étudiants, l’un en astrophysique, l’autre en architecture, entrent dans un bar sur la lune. On pourrait songer à l’amorce d’une blague, mais au crépuscule du XXe siècle, cela s’est vraiment passé et a laissé une empreinte considérable sur la Pop culture. Le 16 janvier 1998, Air sortait Moon Safari, l’album qui propulsa Nicolas Godin et Jean-Benoît Dunckel au sommet de l’échelle de la musique électronique. 25 ans plus tard, Moon Safari a résisté à l’épreuve du temps. La rythmique et l’atmosphère maîtrisées d’Air, la justesse de sa réalisation et ses mélodies entêtantes ont fait passer le groupe à la postérité.En 2024, AIR jouera Moon Safari sur scène pour la première fois à l’occasion d’une tournée européenne qui passera par l’Olympia à Paris le 07 mars prochain.

Tarif : 49.50 – 79.20 euros.

Début : 2024-03-07 à 20:00

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75