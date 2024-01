FEVER RAY L’OLYMPIA Paris, 4 mars 2024, Paris.

Moitié du duo The Knife, aux côtés de son frère Olof, qui les a introduits au niveau international, mettant en avant son esthétique audacieuse et sa voix distinctive, Fever Ray est de retour après cinq ans d’absence. Avec son nouvel album Radical Romantics (PIAS), l’artiste suédois a continué à repousser les limites en inventant un personnage sans nom à travers les yeux duquel nous percevons l’amour sous de multiples angles : des rencontres à la fois langoureuses et furtives, des inquiétudes concernant l’avenir, tout qui s’effondre, la routine qui s’installe, la crainte que l’approbation d’un amoureux commence à éclipser notre propre sens de soi.À la fois expansif et concentré, Radical Romantics parle à la fois au cœur et à l’esprit, à la piste de danse et à la chambre à coucher. Dreijer est l’un des véritables visionnaires de la pop, et entre ses mains, une matière brute et familière est façonnée en formes à la fois magnifiques et terribles qui équilibrent la force et la vulnérabilité, l’anxiété et la sécurité. Regardez à travers le prisme fracturé de l’amour à ses côtés, et vous vous sentirez d’autant plus complets pour cela.Fever Ray a livré une performance théâtrale et bouleversante sur la scène de la Cascade lors de la dernière édition de Rock en Seine et sera de retour en France le 4 mars 2024 à l’Olympia à Paris.

Tarif : 44.00 – 66.00 euros.

Début : 2024-03-04 à 20:00

Réservez votre billet ici

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75