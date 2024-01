STEPHAN EICHER L’OLYMPIA Paris, 28 février 2024, Paris.

Les dix doigts de la main ne suffiraient sans doute pas à pointer tout ce à quoi Stephan Eicher s’intéresse, en musique, au cinéma, passant des concerts acoustiques à un spectacle avec des automates ou une fanfare, du rock à la techno-pop, de la musique de films aux concerts littéraires. Après « Ode » son nouvel album disponible depuis le 28 octobre, Stephan Eicher reprend la route et propose avec « Et Voilà ! » un spectacle inédit où s’invite la magie. Il y réinterprète les grands classiques de son répertoire et ses nouveaux titres, accompagné de musiciens aux nombreux talents et… d’instruments automates, dans une scénographie pleine de surprises. Après 5 dates à La Cigale complètes, Stephan Eicher sera à L’Olympia les 27, 28 et 29 février 2024 !

Tarif : 43.00 – 68.00 euros.

Début : 2024-02-28 à 20:00

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75