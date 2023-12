DIDI B L’OLYMPIA Paris Catégories d’Évènement: 75

Paris DIDI B L’OLYMPIA Paris, 15 février 2024, Paris. Le nombre de place est limité à 8 par commande.Didi B est un rappeur, chanteur et compositeur de Côté d’ivoire connu notamment pour être le leader du groupe hip-hop Kiff No Beat. Reconnaissable grâce à son flow hardcore, il ponctue souvent son style d’onomatopée qui dépeignent les maux de notre société actuelle. Il viendra présenter sur la scène de L’Olympia à Paris « MojoTrône 2 – History », le premier album de sa carrière solo lors d’un concert exceptionnel le 15 février 2023.

Tarif : 42.00 – 120.00 euros.

Début : 2024-02-15 à 20:00 Réservez votre billet ici L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75 Détails Catégories d’Évènement: 75, Paris Autres Code postal 75009 Lieu L'OLYMPIA Adresse 28, BVD DES CAPUCINES Ville Paris Departement 75 Lieu Ville L'OLYMPIA Paris Latitude 48.869986 Longitude 2.328411 latitude longitude 48.869986;2.328411

L'OLYMPIA Paris 75 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/