UPGRADE MAISIE PETERS L’OLYMPIA Paris Catégorie d’Évènement: Paris UPGRADE MAISIE PETERS L’OLYMPIA Paris, 14 février 2024, Paris. Cet upgrade ne contient pas de place pour assister au concertIl faut déjà être en possession d’une place pour le concert pour pouvoir acheter cet upgrade.MATINEE ACOUSTIC EXPERIENCE- Set acoustique avec Maisie – Session de question/réponse avec Maisie – Photo de groupe avec Maisie- Tour de cou VIP commémoratif – Poster signé exclusif- Early entry dans la salle- Accès anticipé au merchandising (si applicable)Attention, veuillez noter que cet upgrade n’inclut pas de billet de concert. Celui-ci doit être acheté séparément afin de pouvoir utiliser l’upgrade.Les modalités de votre package vous seront communiquées par e-mail à l’approche du concert.Les upgrades ne sont ni transférables ni remboursables ni échangeables. Aucun changement de nom ne sera accepté

Tarif : 93.50 – 93.50 euros.

Début : 2024-02-14 à 20:00
L'OLYMPIA
28, BVD DES CAPUCINES
75009 Paris

