MAISIE PETERS L’OLYMPIA Paris, 14 février 2024, Paris.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le Jeudi 24 août de 10h00 à 18h00.The Good Witch comes to EuropeLe nombre de place est limité à 4 par commande.Chanteuse et compositrice britannique, Maisie Peters s’est rapidement imposée comme l’une des jeunes artistes émergentes les plus prometteuses de la scène musicale pop. Qualifiant sa musique d’« Emo Girl Pop », elle a réussi à conserver son authenticité et son style personnel, ce qui lui a valu une reconnaissance croissante au sein de l’industrie musicale.Après le succès de sa tournée solo en 2023 et un sold-out en France, elle revient en 2024 en Europe à l’occasion du The Good Witch Tour dans lequel elle présentera son nouvel album sorti en juin 2023.

Tarif : 42.20 – 56.50 euros.

Début : 2024-02-14 à 20:00

Réservez votre billet ici

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris