SPECTACUL’ART CHANTE FRANCE GALL L’OLYMPIA Paris Catégorie d’Évènement: Paris SPECTACUL’ART CHANTE FRANCE GALL L’OLYMPIA Paris, 12 février 2024, Paris. AVEC LA PARTICIPATION DE JULIE ZENATTIAprès Balavoine, Goldman ou Johnny, le Chœur Spectacul’Art met à l’honneur France Gall dans ce show unique conçu et dirigé par Vincent Fuchs. Avec la participation exceptionnelle de Julie Zenatti qui rejoint les choristes pour quelques chansons. Ultime date de cette tournée, c’est une soirée à ne pas rater et à vivre en famille ou entre amis.

Tarif : 45.00 – 75.00 euros.

Début : 2024-02-12 à 20:00 Réservez votre billet ici L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75009 Lieu L'OLYMPIA Adresse 28, BVD DES CAPUCINES Ville Paris Departement 75 Lieu Ville L'OLYMPIA Paris Latitude 48.869986 Longitude 2.328411 latitude longitude 48.869986;2.328411

