SALVATORE ADAMO L’OLYMPIA Paris, 11 février 2024, Paris.

« Tombe la neige », « Vous permettez, Monsieur », « Les filles du bord de mer », « Mes mains sur tes hanches » … Qui n’a pas chantonné les succès de Salvatore Adamo ? Depuis les années 60, il n’a jamais cessé d’enregistrer des disques d’une exigence rare. Salvatore Adamo propose cette fois-ci, un nouvel album d’adaptation de chansons anglo-saxonnes intitulé « In French please ». Après un Grand Rex complet, Salvatore Adamo sera à L’Olympia pour une date exceptionnelle le 11 février 2024 et en tournée.

Tarif : 50.00 – 85.00 euros.

Début : 2024-02-11 à 19:00

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75