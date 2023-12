NOTHING BUT THIEVES L’OLYMPIA Paris, 2 février 2024, Paris.

Le nombre de place est limité à 4 par commande.Nothing But Thieves est composé de Conor Mason (chant, guitares), Joe Langridge-Brown (guitares), Dominic Craik (guitares, clavier), Philip Blake (guitare basse) et James Price (batterie).Ces dernières années, le groupe Nothing But Thieves, composé de ses cinq membres de Southend, a connu un véritable parcours du combattant. Avec plus de 1,2 million d’albums vendus dans le monde, 2 milliards de streams et 250 millions de vidéos visionnées, le groupe s’est constitué un public fidèle et large grâce à sa patte alt rock percutant et a connu un succès mondial avec plusieurs disques d’or et de platine dans le monde entier, notamment au Royaume-Uni, en Australie, en Russie, aux Pays-Bas, en Corée du Sud et en Pologne.En 2020, ils ont sorti leur troisième album, Moral Panic , qui s’est classé à la troisième place avec plus de 320 millions de streams et a reçu le soutien de stations telles que BBC Radio 1, Virgin Radio et Radio X, tout en remportant le prix du meilleur groupe indépendant lors des Global Radio’s 2021 Awards. Plus tard dans l’année, ils ont enchaîné avec Moral Panic II , les deux projets formant Moral Panic (The Complete Edition) en 2021. Moral Panic fait suite à leur EP de 2018 What Did You Think When You Made Me This Way , à leur album acclamé de 2017 Broken Machine , qui s’est classé à la deuxième place du classement des albums au Royaume-Uni, et à leur premier album éponyme Nothing But Thieves .

Tarif : 43.30 – 52.10 euros.

Début : 2024-02-02 à 20:00

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris