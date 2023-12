ROSHI L’OLYMPIA Paris, 1 février 2024, Paris.

Un style aujourd’hui singulier et identifiable porté par sa voix cassée et les histoires de rue. Un rap sombre, porté par des gimmicks très identifiables. La validation de ses projets par les anciens tel que Booba, Gradur et Alpha Wann tout en étant réclamé par la nouvelle génération du rap comme Luidji et Youv Dee confirme que son univers est ancré dans le rap game. Après avoir sorti la réédition de son premier album « La Rosh 1er », le trappeur de Pigalle poursuit son ascension fulgurante tout en réussissant à se livrer un peu plus pour nous dévoiler des sons poignants. Roshi s’affirme toujours un peu plus comme l’un des futurs grands talents de la scène rap française continuant à se construire un univers unique.

Tarif : 34.00 – 42.00 euros.

Début : 2024-02-01 à 20:00

Réservez votre billet ici

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris