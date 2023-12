VOYOU L’OLYMPIA Paris, 31 janvier 2024, Paris.

Le nouvel album de Voyou, “Les Royaumes Minuscules”, s’écoute comme si la musique avait des bras et nous enveloppait de sa peau, à la manière d’une amie ou d’un animal. Sensibles et chaleureux, les morceaux qui le composent ont tous un corps et une histoire. Musicien complet, Voyou poursuit sa trajectoire en bâtissant ces nouveaux royaumes. Il sera à L’Olympia le 31 janvier 2024.

Tarif : 22.33 – 39.60 euros.

Début : 2024-01-31 à 20:00

Réservez votre billet ici

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris