BEAST IN BLACK AND GLORYHAMMER L’OLYMPIA Paris Catégories d’Évènement: 75

Paris BEAST IN BLACK AND GLORYHAMMER L’OLYMPIA Paris, 30 janvier 2024, Paris. Deux géants de la scène metal, Beast in Black et Gloryhammer, partent en tournée en tête d’affiche pour 2024. Baptisée Glory and the Beast , cette tournée, complétée par Brothers of Metal, promet d’être une expérience monumentale pour les amateurs de metal. Elle sera complétée par les remarquables Brothers of Metal en première partie.Rendez-vous le 30 janvier prochain à l’Olympia !

Tarif : 45.50 – 56.50 euros.

Début : 2024-01-30 à 19:30
Réservez votre billet ici
L'OLYMPIA
28, BVD DES CAPUCINES
75009 Paris

