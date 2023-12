CHARLOTTE CARDIN L’OLYMPIA Paris, 24 janvier 2024, Paris.

En première partie : MEGACharlotte Cardin continue d’apprendre à se connaître à travers sa musique. Plus elle apprend, plus elle touche à qui elle est. La chanteuse, compositrice et créatrice née à Montréal et basée à Paris, exhale des vérités brutes dans une brume de production nocturne, couchant des morceaux de son histoire sur bande. Entourée de musique dès l’enfance, elle a toujours été à l’aise avec l’écriture et la scène. Après les EP Big Boy et Main Girl, Charlotte devient un phénomène international avec son premier album Phoenix, sorti en 2021. Des centaines de millions de diffusions en streaming plus tard et accompagnée des louanges de la presse internationale, la lauréate de quatre prix JUNO s’ouvre comme jamais auparavant sur son deuxième album, 99 Nights. Ne manquez pas Charlotte Cardin en tournée dans toute la France en 2024 et en live à Paris le 24 janvier !

Tarif : 36.30 – 44.00 euros.

Début : 2024-01-24 à 20:00

Réservez votre billet ici

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris